«الإمداد الطبي» طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

‎استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، اليوم الجمعة، شحنة من مشغلات غسيل الكلى.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الشحنة تأتي ضمن سلسلة من توريدات الأدوية العامة والتخصصية التي ستصل إلى المخازن تباعا، حسب بيان على صفحته في موقع فيسبوك.

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وستوزع الشحنة على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها والإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز، حسب تصريحات سابقة لمسؤولي الجهاز.

ويأتي توريد الشحنة «لتوفير احتياجات مراكز الغسيل وسد أي عجز قد يطرأ عليها لضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى بكل انسيابية دون توقف».