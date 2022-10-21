«سرت لإنتاج النفط والغاز» توضح أسباب تعطل صرف مرتبات عامليها

القاهرة - بوابة الوسط

أرجعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تعطل صرف مرتبات العاملين لديها إلى تأخر إحالة مخصصات الباب الأول من الميزانية المعتمدة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من المستحيل دفع مرتبات العاملين بها ما لم يتم تغطيتها ماليا بإحالتها الى حسابها المصرفي، وذلك مع تأخر إحالة مخصصات الباب الأول من الميزانية المعتمدة المتضمن مرتبات العاملين بالشركات والمراكز والمعاهد من وزارة المالية».

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شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تطمئن عامليها

وطمأنت إدارة الشركة العاملين بأنها تبذل كل جهودها من أجل إنجاز كل التسويات المالية المستحقة لهم، من خلال آلية لصرف تلك المستحقات لعدد من المستخدمين تباعاً كل شهر. وأوضحت أنها على تواصل مستمر مع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.

وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة انفراجاً فيما يتعلق بالمخصصات المالية للمرتبات وإحالتها في متسع من الوقت.