وزيرة العدل: حكومة الوحدة الوطنية جادة في الوصول للاستحقاقات الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم إن حكومة الدبيبة «جادة في الوصول للاستحقاقات الانتخابية، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لتحقيق الاستقرار وبناء المصالحة الوطنية».

وأضافت في كلمة أمام الدورة الـ38 لمؤتمر مجلس وزراء العدل العرب المقامة بالمغرب إن «ليبيا وحدة واحدة، وأي خلل سيؤثر على الوضع الداخلي ودول الجوار». وتابعت وزيرة العدل إن حكومة الوحدة الوطنية «تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي»، لكنها استطردت «لا مصالحة حقيقية دون استقرار».

انتخاب ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بمجلس وزراء العدل العرب

ودعت الوزيرة أمام مؤتمر مجلس وزراء العدل العرب إلى «صياغة مفهوم دولي للإرهاب تتبناه الأمم المتحدة»، قائلة «من غير المقبول وضع معايير مزدوجة بين الضحية والجلاد، والمعتدي والمعتدى عليه». وحثت حليمة إبراهيم على «إصلاح منظومة العدالة بما يتصدى للوقئع المستجدة، وإصلاح المؤسسات العدلية».

- انتخاب ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بمجلس وزراء العدل العرب

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وانتخب مجلس وزراء العدل العرب، الخميس، دولة ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بالمجلس في دورته رقم 38 المنعقدة بمدينة إفران في المغرب، بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن.

وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للمجلس، وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي واتفاقيات مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقيات العربية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة للجهود التي قامت بها وزارات العدل العرب خلال جائحة كورونا.