حكومة الدبيبة تبحث مبادرة الربط الكهربائي مع مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولون ليبيون ومالطيون اليوم مبادرة الربط الكهربائي، وتأمين إمدادات الطاقة لكليهما، لتحقيق الاستثمار الأفضل لمصادر الطاقات المتجددة التي تزخر بها ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة في مقر وزارة الطاقة والبيئة بمالطا، ضم فريق عمل من لجنة الربط الكهربائي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط، مع وزيرة الطاقة والبيئة المالطية مريام دالي، وفريق الخبراء من الجانب المالطي، وفق منصة «حكومتنا».

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خطوات فعلية لإنجاح مبادرة الربط الكهربائي مع مالطا

وأكد الطرفان خلال الاجتماع، أهمية اتخاذ خطوات فعلية لإنجاح هذه المبادرة. في 31 أغسطس الماضي، وقعت حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع مالطا في إطار جهود الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة، وتأمين مصادر إمدادات الطاقة من مختلف المصادر، بما فيها تعزيز الربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الابيض المتوسط.

صورة تذكارية عقب اجتماع مسؤولين ليبيين ومالطيين بمقر وزارة الطاقة المالطية، 21 أكتوبر 2022. (حكومتنا)