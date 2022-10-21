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السفيرة البريطانية: ناقشت مع عميد بلدية بنغازي توسيع المجال المدني والديمقراطي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 04:35 مساء
السفيرة البريطانية: ناقشت مع عميد بلدية بنغازي توسيع المجال المدني والديمقراطي
كارولين هورندال ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواريـ 21 أكتوبر 2022. (تويتر)
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قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، الجمعة، إنها ناقشت مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري «حماية الحقوق الأساسية وتوسيع المجال المدني والديمقراطي».

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في اجتماعنا، أدركت تأثير عدم الاستقرار المستمر على البلديات وناقشت أهمية حماية الحقوق الأساسية وتوسيع المجال المدني والديمقراطي». وأضافت في تغريدتها «فخورة بالعلاقات التاريخية مع شرق ليبيا».

تفاصيل زيارة هورندال بنغازي
وزارت هورندال بنغازي هذا الأسبوع، حيث التقت أيضا نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، واستعرضت السفيرة آخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع، والوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه ليبيا في ظل التطورات الأخيرة محليا ودوليا، إضافة إلى قرار تعديل سعر صرف الدينار.

وأمس الخميس، التقت هورندال رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

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ووضعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، في وقت سابق الجمعة، إكليلا من الزهور على ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي، اعترافا بـ«شجاعة البطل الليبي».

زيارة السفيرة البريطانية الأولى إلى بنغازي
وزارت السفيرة البريطانية مدينة بنغازي للمرة الأولى في 27 مارس الماضي، والتقت بوجواري وعددا من المسؤولين والنشطاء المحليين، إضافة إلى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

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