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المنقوش تعلن الإعداد للنسخة الثانية من مؤتمر استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 04:01 مساء
المنقوش تعلن الإعداد للنسخة الثانية من مؤتمر استقرار ليبيا
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش. (أرشيفية: حساب الوزيرة بتويتر)
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أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الجمعة، «إعداد مؤتمر دعم استقرار ليبيا بنسخته الثانية لتمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحنا أقرب إليها اليوم أكثر من الوقت الذي مضى»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

المنقوش: النسخة الأولى من «استقرار ليبيا» اللبنة الأولى للاستقرار
ونوهت المنقوش بأن الإعداد لهذا المؤتمر يأتي «بعد مرور عام كامل على مؤتمر دعم استقرار ليبيا بنسخته الأولى الذي احتضنته العاصمة طرابلس، وكان اللبنة الأولى في طريق الازدهار والاستقرار للمرة الأولى بعد أكثر من عشر سنوات».

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وأشارت وزيرة الخارجية إلى «النجاح العالمي الذي حققه المؤتمر وأكدت فيه ليبيا أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها حاولت بعض الأطراف عرقلة جهودنا ولكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود بل نراها دافعاً لاستكمال مسار الأمن والاستقرار لليبيا».

رفض التدخلات الأجنبية
وفي العام الماضي، احتضنت العاصمة طرابلس المؤتمر الذي شارك فيه 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

وخلص البيان الختامي لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا» إلى التأكيد على رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلال ليبيا وسيادتها، والتشديد على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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