أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الدولية بين (14 و20 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

تباين متوسط سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية الأكثر تداولا في السوق الموازية على نحو أسبوعي خلال الفترة بين (14 و20 أكتوبر 2022).

واستقر سعر صرف الدولار يوم الخميس الماضي عند 5.03 دينار وهو السعر نفسه الذي سجله الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وزاد الجنيه الاسترليني إلى 5.64 مقابل 5.63 دينار الأحد، وارتفع اليورو إلى 4.92 دينار مقابل 4.90 دينار مطلع الأسبوع الماضي.

واستقر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

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أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

وفي السوق الموازية، صعد سعر الدولار إلى 5.275 دينار الخميس مقابل 5.26 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.12 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.12 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند مستوى 1.65 دينار، وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 207 دنانير مقابل 206 دنانير .