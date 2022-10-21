خلال زيارتها بنغازي.. السفيرة البريطانية تضع إكليلا من الزهور على ضريح عمر المختار

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، الجمعة، إكليلا من الزهور على ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي، اعترافا بـ«شجاعة البطل الليبي».

وعبرت السفير في فيديو بثته عبر حسابها على «تويتر» عن سعادتها بزيارة بنغازي وحماسها لزيارة الأماكن المختلفة في المدينة والحديث مع أهلها.

وبدأت هورندال زيارتها إلى بنغازي بلقاء رئيس المجلس التسييري لبلديتها صقر بوجواري، حيث ناقشت «انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليا على الشأن المحلي للبلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين»، ودور المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدولية في المجالات التعليمية والصحية والبيئية والتدريب والتطوير للعناصر المحلية.

لقاءات هورندال في بنغازي

ومع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، استعرضت السفيرة آخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع، والوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه ليبيا في ظل التطورات الأخيرة محليا ودوليا، إضافة إلى قرار تعديل سعر صرف الدينار.

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- السفيرة البريطانية تلتقي رؤساء 4 لجان بمجلس النواب في بنغازي

وأمس الخميس، التقت هورندال رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول عديد الملفات أهمها دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة المتحدة والقارة الأوروبية، إضافة إلى ملف توحيد السلطة التنفيذية ودعوة الشركات بالمملكة المتحدة للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة.

زيارة السفيرة البريطانية الأولى إلى بنغازي

وزارت السفيرة البريطانية مدينة بنغازي للمرة الأولى في 27 مارس الماضي، والتقت بوجواري وعددا من المسؤولين والنشطاء المحليين، إضافة إلى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وناقشت السفيرة البريطانية خلال تلك الزيارة مع المسؤولين في بنغازي «الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم».

وأضافت السفارة البريطانية في تغريدة يومها أن السفيرة سلمت رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي معدات الوقاية الشخصية الصحية من فيروس «كورونا»، مشددة على أن التعاون الدولي هو المفتاح للتغلب على الجائحة.