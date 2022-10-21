Atwasat

خلال زيارتها بنغازي.. السفيرة البريطانية تضع إكليلا من الزهور على ضريح عمر المختار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 02:42 مساء
خلال زيارتها بنغازي.. السفيرة البريطانية تضع إكليلا من الزهور على ضريح عمر المختار
السفيرة البريطانية تتحدث من بنغازي، 21 أكتوبر 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

وضعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، الجمعة، إكليلا من الزهور على ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي، اعترافا بـ«شجاعة البطل الليبي».

وعبرت السفير في فيديو بثته عبر حسابها على «تويتر» عن سعادتها بزيارة بنغازي وحماسها لزيارة الأماكن المختلفة في المدينة والحديث مع أهلها.

وبدأت هورندال زيارتها إلى بنغازي بلقاء رئيس المجلس التسييري لبلديتها صقر بوجواري، حيث ناقشت «انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليا على الشأن المحلي للبلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين»، ودور المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدولية في المجالات التعليمية والصحية والبيئية والتدريب والتطوير للعناصر المحلية.

لقاءات هورندال في بنغازي
ومع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، استعرضت السفيرة آخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع، والوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه ليبيا في ظل التطورات الأخيرة محليا ودوليا، إضافة إلى قرار تعديل سعر صرف الدينار.

- الحبري يستعرض مع السفيرة البريطانية تطورات توحيد إدارة «المركزي»
- السفيرة البريطانية تناقش في بنغازي انعكاسات الوضع السياسي على البلديات
- السفيرة البريطانية تزور بنغازي
- السفيرة البريطانية تلتقي رؤساء 4 لجان بمجلس النواب في بنغازي

وأمس الخميس، التقت هورندال رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول عديد الملفات أهمها دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة المتحدة والقارة الأوروبية، إضافة إلى ملف توحيد السلطة التنفيذية ودعوة الشركات بالمملكة المتحدة للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة.

زيارة السفيرة البريطانية الأولى إلى بنغازي
وزارت السفيرة البريطانية مدينة بنغازي للمرة الأولى في 27 مارس الماضي، والتقت بوجواري وعددا من المسؤولين والنشطاء المحليين، إضافة إلى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وناقشت السفيرة البريطانية خلال تلك الزيارة مع المسؤولين في بنغازي «الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم».

وأضافت السفارة البريطانية في تغريدة يومها أن السفيرة سلمت رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي معدات الوقاية الشخصية الصحية من فيروس «كورونا»، مشددة على أن التعاون الدولي هو المفتاح للتغلب على الجائحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»

خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟

ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»
طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها

طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم ...
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار

استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 21 أكتوبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 21 أكتوبر 2022)
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات
4 مخالفات ضمن حملة تفتيش على الصيدليات في جنزور
4 مخالفات ضمن حملة تفتيش على الصيدليات في جنزور
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
بنغلاديش تحث ليبيا على مواصلة دعم جهود إعادة «الروهينغا» إلى ديارهم
بنغلاديش تحث ليبيا على مواصلة دعم جهود إعادة «الروهينغا» إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الدولية بين (14 و20 أكتوبر 2022)
أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الدولية بين (14 و20 ......
خلال زيارتها بنغازي.. السفيرة البريطانية تضع إكليلا من الزهور على ضريح عمر المختار
خلال زيارتها بنغازي.. السفيرة البريطانية تضع إكليلا من ......
غامبيا ترسل وفدا إلى طرابلس خلال نوفمبر للتفاوض بشأن 400 سجين
غامبيا ترسل وفدا إلى طرابلس خلال نوفمبر للتفاوض بشأن 400 ......
بنغلاديش تحث ليبيا على مواصلة دعم جهود إعادة «الروهينغا» إلى ديارهم
بنغلاديش تحث ليبيا على مواصلة دعم جهود إعادة «الروهينغا» إلى......
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط