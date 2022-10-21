بنغلاديش تحث ليبيا على مواصلة دعم جهود إعادة «الروهينغا» إلى ديارهم

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير خارجية بنغلاديش إي كيه عبدالمؤمن، إلى استمرار ليبيا في دعم جهود بلاده لإعادة «الروهينغا» إلى ديارهم والفارين من ولاية راخين بميانمار.

وجاء النداء بعد لقاء الدبلوماسي البنغالي، سفير ليبيا المعين حديثا لدى بنغلاديش عبدالمطلب سليمان محمد، حيث أشار إلى «العلاقات التاريخية الممتازة بين ليبيا وبنغلاديش»، وفق بيان صادر، أمس الخميس، عن الخارجية البنغالية.

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اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين ليبيا وبنغلاديش

وشدد وزير الخارجية البنغالي على أهمية استمرار التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعا إلى تكثيف التواصل بين رجال الأعمال ومسؤولي الغرف التجارية، مقترحا إقامة تعاون في قطاعات الملابس والمستحضرات الصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات، وحض ليبيا على النظر في استيراد عدة منتجات من بنغلاديش.

بدوره، اقترح السفير الليبي تشكيل لجنة مشتركة لرعاية مجالات التعاون الرئيسية. فيما اتفق كلا الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي عبر عقد مشاورات بين وزارتي الخارجية وتوقيع اتفاقات.

وفي قضية «الروهينغا» دعا وزير الخارجية البنغالي إلى استمرار تعاون ليبيا في الملف. وفر نحو 700 ألف شخص من «الروهينغا» إلى بنغلاديش في العام 2017، بعد موجة عنف طائفي أخرى اندلعت العام 2012 وتحديدا جاء المعنيون من ولاية راخين في ميانمار وهم الآن يعيشون كلاجئين في بنغلاديش وأماكن أخرى في المنطقة.