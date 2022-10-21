تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة وتكون جيدة اليوم وغدا على ساحل سرت.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا غدا إلى قبلية، سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل مصراتة وسرت.
- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على ساحل رأس لانوف.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على درنة سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر ويصل إلى 2.75 متر على شحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا مساء اليوم على ساحل شحات.
- درجة حرارة سطح البحر 28 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
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