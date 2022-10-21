وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

لقي 8 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، جراء حادث سير أليم في منطقة أم الغرانيق شرق سرت.

واصطدمت سيارة صغيرة وحافلة ركاب بقطيع من الإبل على طريق رأس لانوف إجدابيا عند منطقة أم الغرانيق شرق سرت، مما أدى إلى وفاة صالح الصيد المغربي وزوجته و4 أطفال ذكور وبنتين.

وأفاد مصدر «بوابة الوسط» بأن جثامين المتوفين نقلت إلى مستشفى البريقة.

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حوادث السير بسبب الإبل

وتنتشر ظاهرة الإبل الطليقة على الطرق السريعة في عدد من مناطق ليبيا، وتسببت في عدد من حوادث السير أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي عن توزيع أحزمة عاكسة للضوء على المربين من أجل تركيبها للإبل لتفادي حوادث السير.