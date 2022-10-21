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انتخاب ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بمجلس وزراء العدل العرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 12:41 صباحا
انتخاب ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بمجلس وزراء العدل العرب
وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبدالرحمن، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتخاب مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، دولة ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي بالمجلس في دورته رقم 38 المنعقدة بمدينة إفران في المغرب، بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن.

مكافحة الإرهاب وغسل الأموال على طاولة مجلس وزراء العدل العرب
وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للمجلس، وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي واتفاقيات مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقيات العربية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة للجهود التي قامت بها وزارات العدل العرب خلال جائحة كورونا.

- «العدل» تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن

وأمس الأربعاء، استقبل وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، الوزيرة حليمة عبد الرحمن، وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير الاتفاقات المشتركة في 3 مجالات عدلية، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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