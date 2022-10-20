ليبيا عضوا مراقبا بمنظمة الشبكات الدولية لاسترداد الأموال والأصول

القاهرة - بوابة الوسط

اعتراف الشركاء الدوليين بتسمية مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول عضوًا مراقبًا بمنظمة الشبكات الدولية لاسترداد الأموال والأصول «CARIN»، مع منحه حق الدخول إلى منظومات الدول الأعضاء التى تعنى بالتقصي والتحري وتمكينه من الحصول على المعلومات حول الأصول والأموال الليبية.

دعوة ليبيا لتكون عضوًا مؤسسًا لمكتب الشبكة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط

وأعلن بيان نشره حساب مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، على «تويتر»، دعوته ليكون عضوًا مؤسسًا لمكتب الشبكة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما منح ليبيا اللون البرتقالي بالخارطة الرسمية العالمية لأعضاء الشبكة.

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وأشار المكتب إلى أن «هذه الاستحقاقات نتيجة للجهد المضنى الذى قام به المكتب فى إدارة ملف استرداد الأموال والأصول الليبية ودعم حكومة الوحدة الوطنية لجهوده والتى لاقت احترام الدول الأعضاء بشبكة «CARIN» خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة».

شارك فى فعالية الشبكة مدير عام مكتب «LARMO»، بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال يومي 19 و20 أكتوبر 2022 برئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

خريطة تظهر منح ليبيا اللون البرتقالي بالخارطة الرسمية العالمية لأعضاء الشبكة. (مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول)