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الليلة في «اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من الأجانب بخصوص أبنائهن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 07:54 مساء
الليلة في «اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من الأجانب بخصوص أبنائهن
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 20 أكتوبر 2022
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على القرار الجديد الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المتعلق بمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين.

حقوق الليبيات المتزوجات من الأجانب
ونص قرار الحكومة، الذي حمل رقم 902 لسنة 2022، على أن «يتمتع أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج»، بالإضافة إلى «الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع «فيسبوك»، الخميس.

- الحبري: سنلجأ إلى القضاء الإداري لتنفيذ قرار تعديل سعر صرف الدينار

تعديل سعر صرف الدينار.. يعطل محاولات توحيد إدارة المركزي
وفي جزء آخر من الحلقة، يتطرق البرنامج إلى الخلاف بشأن تعديل سعر الصرف، والذي عطل محاولات توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي، على خلفية إعلان نائب المحافظ، علي الحبري، لجوء مجلس إدارة المصرف إلى القضاء الإداري لتنفيذ قراره الخاص بتعديل سعر صرف الدينار.

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