شكاوى من تأخر صرف المرتبات في بلديات بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

اشتكي عدد من المواطنين وموظفي الجهات العامة في بلديات بني وليد الأربعة «بني وليد، المردوم، تنينياي واشميخ» من تأخر صرف مرتباتهم لمدة شهرين متواصلين ما تسبب في تراكم الديون عليهم بحسب تصريح عدد منهم إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس.

وقال الموظف في مراقبة التربية والتعليم ببني وليد عبدالله الفقهي إنه يتردد منذ شهر على المصرف للسؤال عن المرتب ولايجد شيء في حسابه بحجة تحديث المنظومة المصرفية بفروع مصرف الجمهورية وتفعيل المقاصة الإلكترونية.

وأضاف المواطن عبدالله الكميعي من بلدية المردوم، أن تأخر صرف المرتبات أثر بشكل كبير في قدرته على شراء المستلزمات الدراسية لأطفاله والتي من المفترض تجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلا عن عدم قدرته على شراء المواد الغذائية أو الخضروات وباقي الاحتياجات الأساسية.

- «المالية» توزع حوافظ مرتبات سبتمبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة

ارتفاع أسعار قياسي في بني وليد

وشهدت أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية وغيرها ارتفاعا قياسيا في بني وليد خلال الفترة الحالية في ظل ركود اقتصادي تشهده المدينة، والذي يزيد أعباء المواطنين في ظل تاخر وعدم الانتظام في صرف المرتبات.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 2 أكتوبر، بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر سبتمبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية، وفق بيان مقتضب للوزارة نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».