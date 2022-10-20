في العدد «361»: مطبات باتيلي.. ومطالب بالدستور الملكي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر، اليوم الخميس، العدد «361» من جريدة «الوسط»، متضمنًا موضوعا رئيسيا يتابع تطورات الأزمة الليبية بعنوان «ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه السبعة: الانقسام والأمن والقوة القاهرة».

وفيه نقرأ عودة عقيلة صالح وخالد المشري إلى الاجتماع في المغرب بعد فشلهما في التوافق في آخر لقاء بسبب شروط الترشح للرئاسة.

ونطالع في الصفحة الثالثة تقريرين؛ أحدهما عنوانه «صحف بريطانية تتهم مسؤولين بتسهيل زيارة باشاغا إلى لندن».

المصالحة.. خطوة للأمام

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع عن خطوات المصالحة الليبية وجاء بعنوان «المصالحة.. خطوة للأمام خطوتان للخلف». وذلك وسط عراقيل رغم الحراك المحلي والدولي.

وفي الصفحة ذاتها نطالع موضوعا عن تزايد مطالب العودة إلى دستور 1951 بعنوان «الانقسامات تعمق مطالب العودة إلى الدستور الملكي».

وبعنوان «مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.. هل ينجو الكتاب المدرسي من الأزمات؟» يتصدر هذا التقرير الصفحة الخامسة. ونطالع فيها أيضا تقريرا بعنوان «أمطار غزيرة تغرق شوارع العاصمة طرابلس».

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ومن الشأن الليبي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها موضوع عنوانه «تصعيد أميركي- صيني بشأن تايوان.. لماذا لم يستبعد الرئيس الصيني في خطابه استخدام القوة؟».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان «هل ترى الحكومة العراقية الجديدة النور بعد تعهدات الأحزاب الكبرى؟».

وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعا في الملف الفلسطيني بعنوان «لماذا تراجعت أستراليا عن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال؟».

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استرداد أموال ليبيا في الخارج

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات وأخبارا منها تقرير بعنوان «الشركات النفطية تعمل على زيادة الإنتاج.. وليبيا تزود فرنسا بـ10% من واردات الطاقة».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع عن استرداد أموال ليبيا في الخارج بعنوان «اتفاقات لاسترداد جزء من مستحقات الليبية في الخارج».

ونطالع في الصفحة الثقافية موضوعات وأخبارا متنوعة منها موضوع رئيسي بعنوان «تحت شعار بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن.. تواصل فعاليات الدورة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب».

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة عدة موضوعات منها؛ موضوع عن دورة مهرجان القاهرة للسينما والتي تنطلق نوفمبر المقبل.. وجاء بعنوان «القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل دورته الـ44».

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الأهلي طرابلس والنصر والأخضر.. جاهزون

وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها موضوع عن منتخب ليبيا الوطني لكرة القدم وعنوانه «المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ فيفا في نوفمبر».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير موسع يرصد استعدادات الفرق الليبية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية وجاء بعنوان «الأهلي طرابلس والنصر والأخضر.. جاهزون لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية».