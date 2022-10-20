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المنقوش تشارك في اجتماع لوزيرات الخارجية للتضامن مع حقوق المرأة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 07:26 مساء
المنقوش تشارك في اجتماع لوزيرات الخارجية للتضامن مع حقوق المرأة
المنقوش خلال مشاركتها في اجتماع وزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة، الخميس 20 أكتوبر 2020. (وزارة الخارجية)
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شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الخميس، في اجتماع افتراضي دولي لوزيرات الخارجية النساء لرفض العنف ضد المرأة على خلفية ما حدث في الآونة الأخيرة مع الناشطة الإيرانية مهسا أميني.

وجاءت مشاركة المنقوش في الاجتماع تلبية لدعوة وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، والتي سلمتها سفيرة كندا لدى ليبيا إيزبيل سافارد خلال استقبالها والوفد المرافق لها من طرف المنقوش بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي.

وشهد الاجتماع الافتراضي النسوي الذي حضرته المنقوش، مشاركة وزيرات خارجية كل من كندا وألمانيا وليتوانيا وألبانيا والنرويج وفرنسا وأيسلندا ونيوزيلندا وكوسوفو، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك».

- كندا تدعو المنقوش للمشاركة في حدث افتراضي لوزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة

المنقوش تشدد على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية
وألقت المنقوش كلمة في الحدث النسوي أكدت فيها «أن أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وهي مرفوضة تماما، ويؤثر هذا الأمر سلبا على رفاه المرأة بشكل عام، ويحول دون مشاركة النساء بشكل كامل في المجتمع».

وشددت المنقوش على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية خاصة أثناء الأزمات والنزاعات وتمكين جهودهن الرامية إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادهن، لافتة إلى أن النساء يواجهن تحديات متعددة عندما يسعين إلى ممارسة حقوقهن الاجتماعية والسياسية والانتخابية.

الاجتماع الافتراضي لوزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة بمشاركة المنقوش، الخميس 20 أكتوبر 2020. (وزارة الخارجية)
الاجتماع الافتراضي لوزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة بمشاركة المنقوش، الخميس 20 أكتوبر 2020. (وزارة الخارجية)
المنقوش خلال مشاركتها في اجتماع وزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة، الخميس 20 أكتوبر 2020. (وزارة الخارجية)
المنقوش خلال مشاركتها في اجتماع وزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة، الخميس 20 أكتوبر 2020. (وزارة الخارجية)
المنقوش خلال مشاركتها في اجتماع وزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة، الخميس 20 أكتوبر 2020. (وزارة الخارجية)
المنقوش خلال مشاركتها في اجتماع وزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة، الخميس 20 أكتوبر 2020. (وزارة الخارجية)
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