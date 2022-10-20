مديرية أمن طبرق تؤكد صد هجوم مسلح لمهربين استهدف مركز شرطة الجهاد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طبرق، مساء الخميس، أن القوات الأمنية التابعة لها تمكنت من صد هجوم مسلح نفذه أفراد «عصابة تهريب وقود» على مقر مركز شرطة الجهاد عند الساعة الثالثة من صباح اليوم، على خلفية مصادرة شاحنة نقل وقود وضبط أربعة من أفراد عصابة التهريب.

وقالت المديرية في بيان إن «المجموعة المسلحة حاولت افتكاك السيارات والمهربين من داخل مقر المركز والذين ألقي القبض عليهم داخل مزرعة مشبوهة يقومون بعملية تفريغ وتعبئة الوقود المهرب وبحوزتهم كمية من مادة الديزل (النافتة) كانت معبأة في صهاريج نقل كبيرة وبلاستيكية جاهزة للتهريب خارج البلاد كانت بصدد الخروج من المزرعة، واتضح أن سائق الشاحنة من أجدابيا».

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وأوضحت مديرية أمن طبرق أنها قامت ممثلة في «قسم شرطة النجدة وقوة فرض القانون التابعة للمديرية ومركز شرطة الجهاد وقسم البحث الجنائي بالتصدي لهم ودحرهم» بعد تبادل إطلاق نار كثيف، مشيرة إلى إصدار مدير الأمن تعليمات بإطلاق النار ضد أي شخص مسلح وضبط كل من شارك في هذه الواقعة.

شاحنة نقل الوقود المضبوطة بمركز شرطة الجهاد في طبرق، الخميس 20 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طبرق)

شاحنة نقل الوقود المضبوطة بمركز شرطة الجهاد في طبرق، الخميس 20 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طبرق)

شاحنة نقل الوقود المضبوطة بمركز شرطة الجهاد في طبرق، الخميس 20 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طبرق)

شاحنة نقل الوقود المضبوطة بمركز شرطة الجهاد في طبرق، الخميس 20 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طبرق)