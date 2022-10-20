«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا يمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين.

ونص القرار، الذي حمل رقم 902 لسنة 2022، على تقرير أحكام خاصة لهم، حيث جاء في المادة الأولى «يتمتع أولادهن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج»، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع «فيسبوك»، الخميس.

وجاء في المادة الثانية «الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين».