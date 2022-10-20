الحبري: الكبير علق مسار توحيد «المركزي» من طرف واحد دون مبرر

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، اليوم الخميس، محافظ المصرف الصديق الكبير بـ«تعليق» مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وقال الحبري خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن المصرف المركزي بات «شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل»، مرجعا ذلك إلى إصرار محافظ المصرف الصديق الكبير على «القيادة بمفرده»، وأضاف موضحا «قيادة الرجل الواحد ديكتاتورية غير مجدية ولن تؤدي بنا إلى شئ. لابد من تفعيل مجلس إدارة المصرف».

وذكر نائب المحافظ إن السير في توحيد مجلس إدارة المصرف كانت «خطوة ممتازة» ووضعت لتحقيقها خمسة محاور رئيسية وكذلك خطوات سريعة كفيلة باسترجاع الثقة بين الطرفين، لافتا إلى أن المحاور كانت عملية وتؤدي إلى تشغيل المصرف المركزي بطريقة لا مركزية.