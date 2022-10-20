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الحبري: مجلس إدارة «المركزي» اتخذ قرار تعديل سعر صرف الدينار في إطار القانون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 11:52 صباحا
الحبري: مجلس إدارة «المركزي» اتخذ قرار تعديل سعر صرف الدينار في إطار القانون
الحبري خلال حديثه في مؤتمر صحفي للمصرف المركزي ببنغازي، 20 أكتوبر 2022، (صورة من بث مباشر)
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قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، إن مجلس إدارة المصرف اتخذ قرار تعديل سعر صرف الدينار في إطار القانون، والصلاحيات التي يكفلها للمجلس.

وتابع الحبري: «مجلس الإدارة معين منذ العام 2011 من المجلس الانتقالي، ويفترض أن يستمر طالما القانون قائم»، حسب كلمته في المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة المصرف بمدينة بنغازي، اليوم الخميس.

وأضاف: «القانون حدد تفصيلا دور مجلس الإدارة، وأعطى 90% من الاختصاصات له.. فكيف تكون تلك النسبة مغيبة و10% فقط هي الظاهرة؟ نحن لا نعمل كمصرف مركزي وفق صحيح القانون».

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