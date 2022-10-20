«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على طول الساحل خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح ارتفاع الموج بين 0.5 و2.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.