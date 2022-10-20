Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 09:16 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 أكتوبر 2022)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ترواح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 22 و28 درجة مئوية.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خصوصا على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت، بني وليد وأبونجيم والمناطق المجاورة لها، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء تتكاثر السحب على معظم المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خصوصا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب على معظم المناطق، مع سقوط أمطار متفرقة على الحمادة وسبها والمناطق المجاورة لها، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلي قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانا على الواحات والسرير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»

بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»
«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز

«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز
بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا

بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى
سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟

سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة

تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط

نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار

حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج

حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة

أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
(ح.ش.ف.ش) في زمن الفيدرالية (2)

(ح.ش.ف.ش) في زمن الفيدرالية (2)
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بحضور نورلاند.. اجتماع أميركي - قطري لبحث «قضايا إقليمية»
بحضور نورلاند.. اجتماع أميركي - قطري لبحث «قضايا إقليمية»
توزيع مساعدات على 350 فقيرا في سرت
توزيع مساعدات على 350 فقيرا في سرت
الحويج: إدراج تجارة العبور بخطة تنويع الاقتصاد الوطني
الحويج: إدراج تجارة العبور بخطة تنويع الاقتصاد الوطني
شاهد في «هذا المساء»: «الدستورية» بين البرلمان والاستقلالية.. وما دور المحكمة العليا؟
شاهد في «هذا المساء»: «الدستورية» بين البرلمان والاستقلالية.. وما...
السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب
السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 أكتوبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 20 أكتوبر 2022)...
المعداني يوجه بصيانة فرع «الجوازات» في سرت وإنشاء صالة للسيدات
المعداني يوجه بصيانة فرع «الجوازات» في سرت وإنشاء صالة ......
السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب
السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب...
شاهد في «هذا المساء»: «الدستورية» بين البرلمان والاستقلالية.. وما دور المحكمة العليا؟
شاهد في «هذا المساء»: «الدستورية» بين البرلمان ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط