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شاهد في «هذا المساء»: «الدستورية» بين البرلمان والاستقلالية.. وما دور المحكمة العليا؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 01:54 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: «الدستورية» بين البرلمان والاستقلالية.. وما دور المحكمة العليا؟
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على إحالة مجلس النواب مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل، لإبداء رأيها في نصوص القانون بدلاً من الاكتفاء بالمجلس الأعلى للقضاء فقط.

هل إنشاء محكمة دستورية من اختصاص مجلس النواب؟
واتخذ البرلمان جملة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، بشأن السلطة القضائية، ويعتزم المضي في أخرى، يضعها متابعون للشأن الليبي ونواب من المجلس نفسه في خانة الجائز من عدمه، فهل إنشاء محكمة دستورية من اختصاص مجلس النواب، وماذا عن التهم التي تطاله بشأن رغبته في تعطيل الاستحقاق الانتخابي، واستباقه الأحكام المنتظر أن تصدرها المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات، وهل جهوده المنصبة في المسائل القانونية أولى من صياغة قاعدة دستورية تمكن الليبيين من الذهاب لصناديق الانتخابات؟.

- «النواب» يحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى «الأعلى للقضاء» والمحكمة العليا ووزارة العدل

ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة واستفسارات أخرى فتح البرلمان نقاشًا مع كل من: المحامي بالمحكمة العليا ضو المنصوري، عميد كلية الحقوق بجامعة سرت خليفة أحواس، المختص الدستوري والباحث السياسي سامي العالم.

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