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الحويج: إدراج تجارة العبور بخطة تنويع الاقتصاد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 01:30 صباحا
الحويج: إدراج تجارة العبور بخطة تنويع الاقتصاد الوطني
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمتابعة إعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إدراج طرق تجارة العبور بخطة الوزارة لتنويع الاقتصاد الوطني وربطها مع المناطق الخاصة والحرة بالخارطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن اعتماد المشاريع الاستثمارية سيتم وفق المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا، الأربعاء، ضم وكلاء الوزارة للشؤون التجارية، والاقتصادية، والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، واللجنة المكلفة بإعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.

الحويج يتابع المراحل المنجزة من الخارطة الاستثمارية
واطلع الحاضرون على عرض مرئي يوضِّح المراحل المنجزة بمشروع الخارطة الاستثمارية وخطة عمل اللجنة في استكمال المشروع، وكذلك آلية عمل المنظومة الإلكترونية للخارطة الاستثمارية التي تُوفِّر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المعتمدة.

- الحويج يتابع المراحل المنجزة في الخارطة الاستثمارية

الحويج يوجّه بحصر الفرص الاستثمارية مع البلديات
وأشاد الحويج بجهود اللجنة في إعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية، ومتابعتها لحصر الفرص الاستثمارية بكافة المناطق بالتنسيق مع البلديات والمراكز والهيئات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة بالخارطة، داعيًا رئيس وأعضاء اللجنة لاستكمال الزيارات بكافة المناطق ومتابعة حصر الفرص الاستثمارية مع البلديات الأخرى بأقرب وقت.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمتابعة إعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمتابعة إعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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