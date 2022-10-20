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بحضور نورلاند.. اجتماع أميركي - قطري لبحث «قضايا إقليمية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 12:32 صباحا
بحضور نورلاند.. اجتماع أميركي - قطري لبحث «قضايا إقليمية»
جانب من اجتماع مسؤولين قطريين وأميركيين في العاصمة الدوحة، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (وكالة الأنباء القطرية)
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حضر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اجتماعا دبلوماسيًا بين مسؤولين قطريين وأميركيين في العاصمة الدوحة، لبحث عدد من القضايا الإقليمية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «قنا».

وأفاد البيان بأن مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبدالعزيز الخليفي اجتمع مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي تزور الدوحة حاليًا.

قطر توضح موقفها من القضايا الإقليمية
وأضاف أن الاجتماع الذي حضره سفير الولايات المتحدة لدى قطر، استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي حين لم يشر البيان القطري إلى الملف الليبي صراحة، أكد الخليفي، خلال الاجتماع، موقف بلاده الثابت والداعم للحوار وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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الحراك الإقليمي بشأن الملف الليبي
وفي الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، شهدت العاصمة القطرية حراكًا متصلاً بالملف الليبي، عندما زارها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قبل أن يصلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وعندما أثيرت معلومات حول جهود إقليمية لإحداث اختراق في الملف الليبي، وصف المستشار عقيلة صالح، لقاءاته في الدوحة بـ«التاريخية»، معتبرًا أن الزيارة «كانت ناجحة».

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