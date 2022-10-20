شاهد في «وسط الخبر»: لماذا ضعفت الدبلوماسية الإيطالية في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، نقاشًا حول حدود الدور الإيطالي في ظل ملاحظة تراجع حضور روما على المستوى الدبلوماسي في الملف الليبي، متسائلاً عن المستفيد من هذا الخفوت الإيطالي.

إيطاليا تغيب عن النشاط الدبلوماسي في ليبيا

بعدما غابت روما عن اجتماعات عقدها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفراء دول غربية في تونس، هل نجحت باريس في تحييد الدوري الإيطالي في الملف الليبي؟ خاصة بعد الاشتباكات التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس مؤخرًا.

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لكن في مقابل ذلك، تنشط الدبلوماسية الأميركية والإيطالية على الأرض، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة السياسية الحالية في البلاد، في ظل الصراع على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ولاستقراء المشهد، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المتابع للشأن العام فرج فركاش، والمتحدث باسم القوى الوطنية محمد شوبار، والباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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