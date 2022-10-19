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مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا تجتمع في لندن الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 09:32 مساء
مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا تجتمع في لندن الأسبوع المقبل
اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا في برلين، يومي 8 و9 سبتمبر 2022. (الخارجية الألمانية)
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تستضيف العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع المقبل، اجتماعًا جديدًا للمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء بمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «P3+2+2» والذي سيعقد على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وتضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى مصر وتركيا وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطا في الملف الليبي.

توقيت الاجتماع الجديد لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا
وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» إلى أن الاجتماع المرتقب للمجموعة يأتي بعد اجتماع برلين الأخير، الذي عقد يومي 8 و9 سبتمبر الماضي، ومذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وتركيا بشأن الهيدروكربونات في 3 أكتوبر، التي كانت محل انتقاد شديد من قبل مصر.

- المبعوث الألماني يعلق على اجتماع برلين بشأن الأزمة الليبية
- المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل للانتخابات في ليبيا بأسرع وقت
- نورلاند يوضح رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للأطراف الليبية من اجتماع برلين

وحضر اجتماع المجموعة الأخير في برلين إلى جانب السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا من الدول الأعضاء، كل من وزيرة الخارجية الألمانية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء، روزماري دي كارلو.

نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الأخيرة برلين
وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

كما دعا المشاركون جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة، وفق ما أعلنه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية على «تويتر» في 9 سبتمبر الماضي.

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