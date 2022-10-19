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وزيرة العدل تبحث مع نظيرها المغربي تطوير الاتفاقات المشتركة في 3 مجالات عدلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 08:20 مساء
وزيرة العدل تبحث مع نظيرها المغربي تطوير الاتفاقات المشتركة في 3 مجالات عدلية
لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في الرباط، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (وزارة العدل)
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بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مع نظيرها المغربي عبداللطيف وهبي، تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير الاتفاقات المشتركة في 3 مجالات عدلية.

والتقت عبدالرحمن نظيرها المغربي على هامش اجتماعات الدورة رقم 38 لمجلس وزراء العدل العرب، التي انطلقت اليوم بمدينة إفران المغربية.

مجالات التعاون العدلي بين ليبيا والمغرب
وقالت وزارة العدل الليبية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عبدالرحمن ناقشت مع نظيرها المغربي «عدة مواضيع من أهمها، تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير الاتفاقات المشتركة المعنية بالإعلانات والإنابة، وتنفيذ الأحكام، وكذلك بمساعدة نقل الأشخاص المحتجزين أو السجناء المحكوم عليهم إلى أوطانهم لقضاء ما تبقى لهم من عقوبة».

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وأضافت وزارة العدل المغربية أن وهبي أكد لنظيرته الليبية خلال اللقاء، اهتمامه بتحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، مذكرًا «بهذا الخصوص بأن المغرب بلد منفتح على التعاون القضائي مع جميع الدول العربية».

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن وهبي تطرق مع نظيرته الليبية إلى أهمية الاستثمار في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتوقف عند التجربة المغربية في هذا الشأن، من خلال استعراض أهم جهود وزارته ومساهمتها في إغناء الترسانة التشريعية للمملكة المغربية وأبرز المشاريع المهمة المفتوحة.

لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في الرباط، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (وزارة العدل)
لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في الرباط، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (وزارة العدل)
لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في الرباط، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (وزارة العدل)
لقاء وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن ونظيرها المغربي عبداللطيف وهبي في الرباط، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (وزارة العدل)
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