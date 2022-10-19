وفد من وزارة الداخلية يشارك في ورشة عمل حول الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ورشة عمل حول «الخطة المرحلية العاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية» استضافتها مدينة أبيلا الإسبانية.

وضم الوفد الليبي المشارك كلًا من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير إدارة التعاون التعاون بجهاز مكافحة المخدرات وعضوًا عن مكتب وزير الداخلية.

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وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فعاليات ورشة العمل التي أُقيمت خلال الفترة من 17-19 من الشهر الجاري، جرت برعاية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وفد وزارة الداخلية المشارك في ورشة العمل بمدينة أبيلا الإسبانية. (وزارة الداخلية)

وفد وزارة الداخلية المشارك في ورشة العمل بمدينة أبيلا الإسبانية. (وزارة الداخلية)

وفد وزارة الداخلية المشارك في ورشة العمل بمدينة أبيلا الإسبانية. (وزارة الداخلية)