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ضبط متهم جنائي بصبراتة مطلوب في قضية خطف واحتجاز أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 05:31 مساء
ضبط متهم جنائي بصبراتة مطلوب في قضية خطف واحتجاز أفريقي
المتهم الذي ألقي القبض عليه في صبراتة صباح اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن صبراتة)
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أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، القبض على متهم جنائي مطلوب في واقعة خطف واحتجاز أحد الأفارقة بمحل تجاري وطلب فدية مالية مقابل إطلاقه قبل أن يتمكن رجال الأمن حينها من تحريره.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المتهم الذي ألقي القبض عليه صباح اليوم من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة يدعى «ي.ر.أ».

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وأضافت المديرية أن المتهم «من ضمن قوائم المطلوبين لدى وحدة التحقيق بدائرة مركز شرطة صبراتة؛ لأتهامه بعديد القضايا الجنائية»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإيداعه الحجز.

ضبط متهم جنائي بصبراتة مطلوب في قضية خطف واحتجاز أفريقي
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