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تصادم 4 سيارات بسبب الأمطار الغزيرة في طرابلس.. ونصائح لسائقي المركبات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
تصادم 4 سيارات بسبب الأمطار الغزيرة في طرابلس.. ونصائح لسائقي المركبات
عناصر قوة دعم مديريات الأمن بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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وجهت مديرية أمن طرابلس، عصر اليوم الأربعاء، عدة نصائح لسائقي المركبات لضمان سلامتهم على الطرق بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة في العاصمة تسببت في تصادم أربع سيارات بطريق المطار.

وقالت المديرية ،عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحادث سببه انزلاق المركبات وفقدان السيطرة عليها أثناء القيادة نتيجة تراكم مياه الأمطار، مشيرة إلى أن سائقي السيارات الأربعة أفادوا بأن الحادث لم ينتج عنه أية أضرار بشرية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس قيام أعضاء قوة دعم مديريات الأمن في المناطق بدعم جهودها في تسهيل حركة السير على الطرق والحفاظ على النظام العام لضمان سلامة مستخدمي الطريق في هذه الأوقات.

نصائح مديرية أمن طرابلس لسائق المركبات
ونبهت سائقي المركبات إلى ضرورة الانتباه أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة في وقت تساقط الأمطار وتزلق الطريق لتفادي الحوادث المرورية التي قد تحدث نتيجة انزلاق السيارات وفقدان السيطرة عليها.

ونصحت المديرية سائقي المركبات بضرورة التقليل من السرعة لضمان سلامتهم على الطرقات، وتجنب حدوث أي مفاجئات قد تظهر على الطريق، مع الحافظ على مسافة أمان كافية بين السيارات لضمان السيطرة الجيدة على المركبة لتفادي أي طارئ قد يضطر السائق إلى ضغط المكابح يتسبب في انزلاق المركبة.

- بالصور: أمطار غزيرة تعرقل حركة المرور في شوارع طرابلس

كما نصحت المديرية السائقين بضرورة تخفيض السرعة تدريجياً، وذلك من خلال الدعس بلطف على دواسة المكابح، وخاصة على المنعطفات والمنحدرات والأرضيات المائلة، موصية بالحرص على استبدال المكابح التالفة دون تأخير، ومراعاة قواعد السير والأولويات وعدم مخالفتها.

نصائح مديرية الأمن بشأن السير والتوقف وقت هطول الأمطار
وطالبت المديرية سائقي المركبات بالابتعاد عن السير على المسطحات المائية، وفي مناطق التجمد والثلوج والأرضيات المبللة بالزيت بأنواعه المختلفة، مع التأكد من سلامة الإطارات والزجاج الأمامي للسيارة والمساحات.

ولفتت مديرية امن طرابلس انتباه السائقين إلى ضرورة الانتظار على الأقل لمدة 15 دقيقة بعد نزول المطر في فصل الشتاء، حتى تغتسل الشوارع بالشكل الصحيح من الأتربة والمواد النفطية والزيوت، والابتعاد عن استعمال المكابح قدر الإمكان والاستعاضة عنها بالغيارات العكسية، والسير بجانب الطرقات تجنباً للاصطدام بالمركبات الأخرى، والابتعاد عن مناطق تواجد الأطفال.

عناصر قوة دعم مديريات الأمن بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
عناصر قوة دعم مديريات الأمن بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
عناصر قوة دعم مديريات الأمن بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
عناصر قوة دعم مديريات الأمن بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
عناصر قوة دعم مديريات الأمن بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
عناصر قوة دعم مديريات الأمن بموقع الحادث على طريق المطار في طرابلس، الأربعاء 19 أكتوبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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