باشاغا يوجه بتنفيذ الأعمال الجارية بمدينة بنغازي والاستعداد لموسم الأمطار

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، غرفة الطوارئ وتنظيم مدينة بنغازي، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الأعمال الجارية في مداخل ووسط مدينة بنغازي، واتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال موسم الأمطار.
جاء توجيه باشاغا خلال اجتماع بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي مع رئيس غرفة الطوارئ وتنظيم مدينة بنغازي فرج قعيم، ورئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بجواري، بحضور وزراء التخطيط والمالية أسامة حماد، والأشغال العامة نصر شرح البال، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.
- استعدادا لموسم الأمطار.. باشاغا يشكل غرفة طوارئ في بنغازي
أداء غرفة الطوارئ وتنظيم مدينة بنغازي
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء، بحث أداء غرفة الطوارئ وتنظيم مدينة بنغازي ومتابعة العمال التي تشرف على تنفيذها الغرفة، المتمثلة في صيانة الطرق والواجهات العامة وحملات النظافة، والاهتمام بالمظهر العام لمدينة بنغازي.
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