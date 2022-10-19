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باتيلي بحث العوائق القانونية مع السايح ويؤكد: ندعم «المفوضية» في تحقيق طموحات الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 02:44 مساء
باتيلي بحث العوائق القانونية مع السايح ويؤكد: ندعم «المفوضية» في تحقيق طموحات الليبيين
السايح وباتيلي خلال لقاء بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، 19 أكتوبر 2022. (الموقع الرسمي للمفوضية)
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أكد المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، «استمرار دعم البعثة والمجتمع الدولي للانتخابات الليبية» وذلك خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية في لقاء بحث العوائق القانونية أمام الانتخابات.

وقال باتيلي خلال لقاء مع السايح: «نحن هنا لتشجيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الاستمرار في العمل الجيد وتحقيق طموحات الليبيين في إجراء انتخابات حرة نزيهة تخرج بمؤسسات شرعية للبلاد، والبعثة تدعم المفوضية في ذلك». حسب بيان صادر عن المفوضية.

من جهته، أكد السايح: «اللقاء يتناول التحديات والعراقيل التي مرت بها انتخابات 24 ديسمبر الماضي وإمكانية إيجاد حلول قانونية وفنية للمضي قدما في العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتلقى قبولا من كل الأطراف السياسية».

ماذا دار في لقاء السايح وباتيلي؟
اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، بحث سبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وناقش التحديات التي تعترض التقدم في هذا المجال، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، والمدد الزمنية التي تتطلبها كل عملية انتخابية، وفق المفوضية.

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كما استعرض الاجتماع العمليات الانتخابية التي نفذتها المفوضية منذ تأسيسها، والدروس المستفادة التي أهلتها لأن تنفذ علميات انتخابية ترقى للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا. وأطلعَ السايح، المبعوث خلال زيارته على خطط وإجراءات المفوضية وهيكلها الإداري والفني، وما لديها من إمكانات تؤهلها لأن تنفذ ما تكلف به من عمليات انتخابية.

وبدأ باتيلي الأحد الماضي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

كما التقى المبعوث الأممي كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد.

السايح وباتيلي خلال لقاء بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، 19 أكتوبر 2022. (الموقع الرسمي للمفوضية)
السايح وباتيلي خلال لقاء بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، 19 أكتوبر 2022. (الموقع الرسمي للمفوضية)
السايح وباتيلي خلال لقاء بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، 19 أكتوبر 2022. (الموقع الرسمي للمفوضية)
السايح وباتيلي خلال لقاء بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، 19 أكتوبر 2022. (الموقع الرسمي للمفوضية)
السايح وباتيلي خلال لقاء بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، 19 أكتوبر 2022. (الموقع الرسمي للمفوضية)
السايح وباتيلي خلال لقاء بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات، 19 أكتوبر 2022. (الموقع الرسمي للمفوضية)
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