أونماخت: بحثت مع الحويج التحضير للمنتدى الاقتصادي الليبي - الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، التحضير للمنتدى الاقتصادي الليبي - الألماني الرابع، المقرر عقده خلال الأشهر المقبلة في ليبيا.

وناقش أونماخت مع الحويج سبل تعزيز التعاون الألماني - الليبي في مجال الاقتصاد، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

اللقاء تناول المشكلات أمام عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا

وتناول الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، المشكلات والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا، حسب بيان وزارة الاقتصاد.

- الحويج يناقش عقبات عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا

وأكد حرص الوزارة والجهات ذات العلاقة على تقديم جميع التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام الشركات الألمانية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.

كما دعا الحويج، إلى ضرورة استئناف عمل السفارة الألمانية من مقرها في ليبيا، وتسهيل الإجراءات أمام الليبيين للحصول على تأشيرات.