«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق وذلك خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم مع سقوط رخات مطر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل من طرابلس إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.