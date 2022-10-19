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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 10:39 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق وذلك خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم مع سقوط رخات مطر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل من طرابلس إلى سرت.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا رعدية على الساحل من شحات إلى طبرق.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.

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