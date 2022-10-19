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سرت تستقبل شحنة أدوية لعلاج مرضى السكر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 09:54 صباحا
سرت تستقبل شحنة أدوية لعلاج مرضى السكر
الشاحنة المحملة بأدوية مرضى السكر لدى وصولها إلى مخازن الخدمات الصحية في سرت، 18 أكتوبر 2022، (الإنترنت)
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أعلن مساعد مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، الدكتور محمد إدريس، وصول شحنة دواء خاصة بمرضى السكري.

وقدم جهاز الإمداد الطبي الشحنة المخصصة للمرضى في المنطقة الوسطى، على أن يشرع في تقديمها إلى عيادة السكري المركزية بسرت، وتوزيعها على المرضى المسجلين بالمنظومة الرئيسية.

وقال إدريس إن أنواع أدوية علاج مرضى السكري المتوافرة حاليا لدى العيادة بمركز الرعاية الصحية الأولية بسرت هي «الإنسولين العادي 30/70، والإنسولين العادي N، والإنسولين العادي R، وأقلام الإنسولين هومو ومكس 25/75، وأقلام الإنسولين لانتس، وأقلام الإنسولين هومولوق، وأقلام الإنسولين نوفوربد».

بعض أدوية السكر.
بعض أدوية السكر.
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