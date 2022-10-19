Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 09:28 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 أكتوبر 2022)
سحب متفرقة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وسهل الجفارة، وترهونة، وبني وليد، وغريان، ومزدة، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تكاثر السحب، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر على الجفرة، مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة، قد تشمل غدا سبها وما جاورها، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مداهمة مقر «دويتشه بنك» ضمن تحقيق في احتيال ضريبي

مداهمة مقر «دويتشه بنك» ضمن تحقيق في احتيال ضريبي
المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر
المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر
4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»

4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»
«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب والإرهاب»

فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب ...
تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين

تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين
«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا

الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا
إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت

إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت
حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام

حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام
بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان

بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية ...
واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون ...
مذكرة تفاهم ليبية-يونانية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي
مذكرة تفاهم ليبية-يونانية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي
السفير الألماني: متفائلون بتحقيق تقدم في الأزمة الليبية.. ولا بديل عن الانتخابات
السفير الألماني: متفائلون بتحقيق تقدم في الأزمة الليبية.. ولا ...
ليبيا تدين التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين وتوسع المستوطنات الإسرائيلية
ليبيا تدين التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين وتوسع المستوطنات ...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 أكتوبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 أكتوبر 2022)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار...
سرت تستقبل شحنة أدوية لعلاج مرضى السكر
سرت تستقبل شحنة أدوية لعلاج مرضى السكر...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 أكتوبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 أكتوبر 2022)...
ليبيا تدين التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين وتوسع المستوطنات الإسرائيلية
ليبيا تدين التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين وتوسع المستوطنات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط