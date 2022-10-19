حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 19 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الشمال، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وسهل الجفارة، وترهونة، وبني وليد، وغريان، ومزدة، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تكاثر السحب، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على الجفرة، مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة، قد تشمل غدا سبها وما جاورها، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.