ليبيا تدين التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين وتوسع المستوطنات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

ليبيا تدين التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين وتوسع المستوطنات الإسرائيلية

بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

دانت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها إزاء سياسات توسيع المستوطنات وهدم المباني والمنازل الفلسطينية، وتنفيذ عمليات الإغلاق، والاستمرار في بناء الجدران الفاصلة، وفرض قيود على إمكانية الوصول والتنقل.



جاء ذلك في بيان خلال جلسة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، تتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

التصعيد الإسرائيلي

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات في الضفة الغربية المحتلة بشكل منتظم خلال الآونة الأخيرة، أودت بحياة أكثر من 100 فلسطيني، وهي أكبر حصيلة في الضفة منذ نحو سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

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وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، ويعيش هناك نحو نصف مليون مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ليبيا تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

وأكد البيان موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى للتعجيل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على كافة المسارات، فضلا عن تأييد كل ما يقرره الشعب الفلسطيني الرافض للممارسات القمعية لسلطة الاحتلال.

وطالبت البعثة، السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.