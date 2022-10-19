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مذكرة تفاهم ليبية-يونانية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 01:30 صباحا
مذكرة تفاهم ليبية-يونانية لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي
على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وغرفة التجارة تريكالا اليونانية. (وزارة الصناعة والتجارة)
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أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة تريكالا اليونانية في إطار تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين، ورئيس غرفة التجارة تريكالا فاسيليوس جياكوس، وذلك بحضور أعضاء لجنة إدارة الغرفة ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من منتسبي الغرفة، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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كما بحث الحضور إمكانية تنظيم زيارات ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين، كما قام وفد من منتسبي الغرفة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بزيارة عدد من المصانع.

على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وغرفة التجارة تريكالا اليونانية. (وزارة الصناعة والتجارة)
على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وغرفة التجارة تريكالا اليونانية. (وزارة الصناعة والتجارة)
على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وغرفة التجارة تريكالا اليونانية. (وزارة الصناعة والتجارة)
على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وغرفة التجارة تريكالا اليونانية. (وزارة الصناعة والتجارة)
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