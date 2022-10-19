حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية ببنغازي، وأمرت بالقبض على آخرين، وذلك بتهمة اختلاس 12 مليون دينار، عن طريق تزوير بيانات حسابات عملاء بإضافة أرقام تفوق الأرصدة الدائنة، ومن ثمّ تحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين متعاونين مع الموظفين.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة حرَّكت دعوى عمومية في وقائع فساد مُسندَة إلى أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية وآخرين.

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واتخذ وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي، إجراءات التحقيق لبحث حالة النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف بطرق غير مشروعة أوصلت المتهمين إلى تزوير بيانات حسابات مصرفية إلكترونية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظم مديونية المصرف.

وقام المتهمون، بحسب بيان النيابة العامة، بإنجاز تحويلات مالية بلغت 12 مليون دينار إلى حسابات أشخاص مشتركين في الجريمة، حيث قام الدليل على صحة الوقائع التي تكرَّرت منهم في أوقات مختلفة.

وعبر مسار آخر، أعلنت النيابة العامة نجاحها في تجميد 11 مليونا 850 ألف دينار، وتحديد وجهة 150 ألف دينار، تمكن المتهمون من الاستيلاء عليها، وبذلك انتهت التحقيقات إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً؛ ووجَّهت النيابة الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.