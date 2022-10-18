Atwasat

أبوجناح يناقش إمكانية التعاقد مع أطقم طبية ومساعدة جديدة من الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 10:41 مساء
أبوجناح يناقش إمكانية التعاقد مع أطقم طبية ومساعدة جديدة من الفلبين
اجتماع أبوجناح مع القائم بالأعمال الفلبيني ومرافقيه، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
alwasat radio

ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع القائم بالأعمال الفلبيني في ليبيا هوان أنريكز ديانغ، إمكانية التعاقد مع أطقم طبية وطبية مساعدة جديدة للمساهمة في رفع أداء القطاع الصحي في المرافق الصحية الليبية، وفق الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أبوجناح بحث مع القائم بالأعمال الفلبيني العلاقات الثنائية بين ليبيا والفلبين وتعزيز التعاون فيما يخص أوضاع العمالة الفلبينية وحلحلة كافة المشاكل التي تواجههم داخل البلاد.

- «العمل والتأهيل» تبحث أوضاع العمالة الفلبينية في ليبيا
- ‏الدبيبة: الحكومة تعمل على توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية
- وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد القائم بالأعمال الفلبيني

أبوجناح يشيد بالأطقم الطبية الفلبينية
وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الصحة في طرابلس، أشاد أبوجناح بالأطقم الطبية الفلبينية، مشيرًا إلى أنها «تعد من أفضل العناصر التي تعمل داخل المرافق الصحية في ليبيا».

اجتماع أبوجناح مع القائم بالأعمال الفلبيني ومرافقيه، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع أبوجناح مع القائم بالأعمال الفلبيني ومرافقيه، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع أبوجناح مع القائم بالأعمال الفلبيني ومرافقيه، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع أبوجناح مع القائم بالأعمال الفلبيني ومرافقيه، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر
4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»

4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»
«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب والإرهاب»

فرنسا تكرم محاربيها في الجزائر .. وتعترف بأقلية بينهم كانوا «ينشرون الرعب ...
تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين

تحرك بريطاني ضد تجنيد الصين لطيارين سابقين
«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا

الكرملين: لا علم لدينا باستخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا
إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت

إندونيسيا تقرر هدم ملعب حادث التدافع المميت
حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام

حبس مسؤولي «وكالة مصرف الجمهورية - المستقبل» بتهمة الاستيلاء على المال العام
بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان

بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية ...
واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«التعليم التقني» تطرح مباني المعاهد الفنية حق انتفاع أمام القطاع الخاص
«التعليم التقني» تطرح مباني المعاهد الفنية حق انتفاع أمام القطاع ...
حبس مدير مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام الطبية
حبس مدير مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام ...
بليحق يوضح ملاحظات النواب على قانون المرتبات الموحد
بليحق يوضح ملاحظات النواب على قانون المرتبات الموحد
شاهد في «وسط الخبر»: خطابات حفتر.. تلويح بحرب أم إثبات وجود؟
شاهد في «وسط الخبر»: خطابات حفتر.. تلويح بحرب أم إثبات وجود؟
وكيل وزارة الصحة يبحث مع ممثلي شركة فرنسية 3 ملفات للتعاون
وكيل وزارة الصحة يبحث مع ممثلي شركة فرنسية 3 ملفات للتعاون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
باتيلي يدعو إلى استئناف الحوار بين الحداد والناظوري
باتيلي يدعو إلى استئناف الحوار بين الحداد والناظوري...
أبوجناح يناقش إمكانية التعاقد مع أطقم طبية ومساعدة جديدة من الفلبين
أبوجناح يناقش إمكانية التعاقد مع أطقم طبية ومساعدة جديدة من ......
مشاورات أميركية-تركية بشأن تحديد «موعد مقبول» للانتخابات في ليبيا
مشاورات أميركية-تركية بشأن تحديد «موعد مقبول» للانتخابات في ......
وكيل وزارة الصحة يبحث مع ممثلي شركة فرنسية 3 ملفات للتعاون
وكيل وزارة الصحة يبحث مع ممثلي شركة فرنسية 3 ملفات للتعاون...
شاهد في «وسط الخبر»: خطابات حفتر.. تلويح بحرب أم إثبات وجود؟
شاهد في «وسط الخبر»: خطابات حفتر.. تلويح بحرب أم إثبات وجود؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط