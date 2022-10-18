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مشاورات أميركية-تركية بشأن تحديد «موعد مقبول» للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 10:22 مساء
مشاورات أميركية-تركية بشأن تحديد «موعد مقبول» للانتخابات في ليبيا
صورة مركبة: سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية جان ديزدار (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
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قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، إنه أجرى «مشاورات مفيدة» مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية جان ديزدار في أنقرة بشأن الجهود المبذولة لتحديد «موعد مقبول» للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفق تغريدة عبر حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وفي 14 أكتوبر الجاري، بحث ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، الأساس الدستوري للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط، وذلك بحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف.

- نورلاند: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد.. ويجب التوجه بأسرع ما يمكن نحو الانتخابات
- نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

وفي 24 سبتمبر الماضي، قال السفير الأميركي في ليبيا إن كلا رئيسي الوزراء في ليبيا «لا يستطيعان إدارة البلاد»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

كما تحدث نورلاند، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في تسجيل مسجل عن «أفكار جديدة واهتمام كبير» بشأن ليبيا، وقال إن «الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية».

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