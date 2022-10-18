شاهد في «وسط الخبر»: خطابات حفتر.. تلويح بحرب أم إثبات وجود؟

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، نقاشًا حول جولات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر التي تخللتها تصريحات اعتبرها البعض إشارات سياسية، وتباينت ردود الفعل حول مغزاها، وذلك خلال زيارات لعدة مناطق في شرق وجنوب البلاد.

من بين تصريحات حفتر قوله إن «الجيش الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات العبث بمقدرات الشعب»، «إن القيادة العامة تفتح أبوابها للقوى الوطنية في كل الأوقات ولن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندتها والعمل معًا لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن المواطن»، مجددًا الدعوة إلى انتفاضة ضد الطبقة السياسية.

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وحول استقراء خطابات حفتر، استمع البرنامج إلى آراء كل من المحلل السياسي فرج بوالعشة، المتابع للشأن العام صالح السيوي، والسياسي خالد الشارف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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