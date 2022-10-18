«التعليم التقني» تطرح مباني المعاهد الفنية حق انتفاع أمام القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، طرح مباني المعاهد الفنية حق انتفاع أمام التعليم الخاص، محددة في هذا الإطار جملة من الضوابط، التي تقوم بمراجعتها لجنة جرى تشكيلها لدراسة الملفات المتقدمة لطلب الانتفاع.

وأفاد منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة صلاح الدين سلامة السايح، ومدير إدارة التعليم الفني الخاص نائبًا، تتولى دراسة طلبات حق الانتفاع، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا ضمن عضويتها، وتمتلك حق منح الإذن بالموافقة من عدمة، ولا يكون قرارها نافذًا إلا بعد اعتماده من وكيل الوزارة لشؤون التعليم الفني المتوسط.

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ضوابط حق الانتفاع

وحددت الوزارة جملة من ضوابط حق الانتفاع للتعليم الخاص بمباني المؤسسات التعليمية (المعاهد الفنية المتوسطة) على النحو التالي:

- تتقدم الشركة المستفيدة بحق الانتفاع بطلب لمكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق الواقع ضمنها المعهد المستهدف بالتعاقد، على أن يكون الطلب مرفقًا بإجراءات الشركة سارية المفعول، وكذلك صورة مقترح من صيغة العقد المراد إبرامه مع المعهد.

- إحالة الإجراء لمدير إدارة التعليم الفني الخاص للتأكد من إجراءات الشركة وإذن المزاولة، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المشتركة برئاسة مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة ونائبًا عنه مدير إدارة التعليم الفني الخاص.

- في حالة منح الإذن بالموافقة لا يكون المحضر وإذن الموافقة ساريًا ونافذًا إلا بعد اعتماده من وكيل الوزارة لشؤون التعليم الفني المتوسط.

- يجب على مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق التقيد بإعلان حق الانتفاع بالعقار بإحدى طرق الإعلان المتعارف عليها للحصول على أنسب العروض انتفاعًا.

- إبرام عقد الانتفاع بين مدير المعهد الفني المتوسط والمستفيد يكون محدد المدة على ألا يتجاوز ثلاث سنوات وقابلًا للتجديد.

- أن يكون العقار مناسبًا وملائمًا لنشاط الجهة المنتفعة.

- ألا يؤدي الانتفاع إلى إحداث تغيرات جوهرية على العقار، وألا يحدث أضرارًا تؤثر على قيمته.

- ألا يؤثر على نشاط الجهة المالكة أو الإضرار بها.

- أن تكون القيمة المحددة للانتفاع ملائمة لقيمة العقار وموقعه ونوعه.

- ألا يؤدي الانتفاع بالعقار أو المرافق الملحقة به إلى تملكه.