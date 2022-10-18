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ديوان المحاسبة يطلق أولى مهامه الرقابية على تقنية المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 07:21 مساء
ديوان المحاسبة يطلق أولى مهامه الرقابية على تقنية المعلومات
شكشك خلال احتفالية إطلاق أولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات. (ديوان المحاسبة)
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أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، إطلاق أولى مهامه الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات لدى الجهات الخاضعة لرقابته تماشيًا مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة.

وأوضح الديوان، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذه الانطلاقة «تأتي بعد رحلة تدريبية» خاضها فريق من أعضاء الديوان من كافة فروعه خلال الفترة السابقة تحت إشراف ودعم عدد من المنظمات الدولية ذات الخبرة في بناء القدرات البشرية.

كما أعلن الديوان، اليوم، انطلاق مهام رقابية لتقييم الأنظمة المعلوماتية بالجهات المستهدفة وفقًا للخطة التي أعدها بهذا المجال بعد استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية .

تعاون أميركي مع ديوان المحاسبة
واختتمت آخر دورة تدريبية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات لأعضاء ديوان المحاسبة، في 30 سبتمبر الماضي تحت إشراف خبراء من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إطار الشراكة بين الجانبين.

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وشارك في الدورات التدريبية عدد من المراجعين والمختصين في مجال تقنية المعلومات من الإدارة العامة والفروع، وتلقوا خلالها التدريب على الإطار النظري والتطبيقي لدليل الرقابة على تقنية المعلومات وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وفي 28 سبتمبر، أطلق مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برنامجًا تدريبيًا تدعمه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لفائدة 45 مدققًا ماليًا من ديوان المحاسبة.

وأشاد نورلاند، وفق تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر» يومها، «بالموظفين العموميين المتفانين في عملهم في مكافحة الفساد وزيادة الشفافية».

مسؤولو ديوان المحاسبة خلال شكشك خلال إطلاق أولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات. (ديوان المحاسبة)
مسؤولو ديوان المحاسبة خلال شكشك خلال إطلاق أولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات. (ديوان المحاسبة)
مسؤولو ديوان المحاسبة خلال شكشك خلال إطلاق أولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات. (ديوان المحاسبة)
مسؤولو ديوان المحاسبة خلال شكشك خلال إطلاق أولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات. (ديوان المحاسبة)
مسؤولو ديوان المحاسبة خلال شكشك خلال إطلاق أولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات. (ديوان المحاسبة)
مسؤولو ديوان المحاسبة خلال شكشك خلال إطلاق أولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات. (ديوان المحاسبة)
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