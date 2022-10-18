جلسة حوارية حول المصالحة الوطنية في طرابلس بمشاركة بعثة الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، جلسة حوارية حول المصالحة الوطنية بمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل المبعوث الخاص للرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، جان كلود جاكوسو، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ومستشار ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي محمد حسن اللباد.

وشارك في الجلسة عدد من الأعيان والحكماء من مختلف مدن ومناطق ليبيا، والاتحاد الليبي لروابط الشهداء، وأولياء الدم، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية، وعميد بلدية تاورغاء، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

اللافي يدعو لتقديم مقترحات تعزز نجاح المصالحة

وافتتح عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي الجلسة الحوارية، بكلمة دعا خلالها المشاركين إلى تقديم الرؤى والمقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة، تمهيدًا لانعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة خلال الشهر المقبل، الذي سيجري تنظيمه قبل انعقاد المؤتمر الوطني الأول للمصالحة الوطنية.

- اللافي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة مع بعثة الاتحاد الأفريقي

- المنفي يدعو رئيس الكونغو برازافيل إلى زيارة ليبيا

وتحدث اللافي خلال كلمته، عن الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، ودوره في تهيئة الظروف لنجاحها، مشيرًا إلى مشاركة بعثة الاتحاد الأفريقي واستعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة مع الليبيين في تحقيق هذا المشروع الوطني.

اللافي: المرحلة تقتضي المضي نحو المصالحة

وأضاف اللافي أن «المرحلة تقتضي النظر إلى مصلحة الوطن وتحمل المسؤولية من أجل المضي قدمًا نحو المصالحة، التي تعد الطريق الوحيد لتحقيق السلم الأهلي لليبيا من خلال قانون المصالحة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار إعادة الحقوق لأصحابها، وكشف الحقائق وجبر الضرر للأرامل واليتامى والثكالى»، مؤكدًا استمرار المجلس الرئاسي في طريق المصالحة الوطنية، للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

أما رئيس البعثة الأفريقية وزير خارجية الكونغو، فقد أكد في كلمته أنه جاء إلى ليبيا «للاستماع إلى رؤية الليبيين حول المصالحة»، مبديًا استعداده التام للمساعدة في الوصول إلى مصالحة حقيقية بين الليبيين تقود إلى مرحلة الانتخابات والاستقرارالأمن.

دعم أفريقي للمصالحة الوطنية في ليبيا

وجدد جاكوسو تأكيد دعم الاتحاد الأفريقي جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وبناء دولة ديمقراطية مدنية، للوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار قانوني، وفق المكتب الإعلامي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الجلسة الحوارية شهدت مناقشات بين الحاضرين من أسر الشهداء وأولياء الدم والأعيان والحكماء والمتضررين، تركزت حول أهمية المصالحة الوطنية لإخراج البلاد من أزمتها، من خلال مقاربة واضحة للمصالحة تجبر الضرر وترد الحقوق لأصحابها وتلخص الحالة في مصلحة وطنية باتت هي مطلب الجميع، والمضي نحو السلام وبناء الدولة.

اللافي ووزير الخارجية الكونغولي خلال مشاركتهما في الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

وزير الخارجية الكونغولي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي يتوسط قادة البعثة الأفريقية خلال مشاركتهم في الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية بمشاركة بعثة الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية بمشاركة بعثة الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)