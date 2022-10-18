بن قدارة لباتيلي: مجلس إدارة مؤسسة النفط يحظى بدعم كافة الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن مجلس إدارة المؤسسة «يحظى بدعم كافة الأطراف والجهات في كافة ربوع ليبيا»، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني «سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط».

وخلال لقائه المبعوث الأممي باتيلي، اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، شدد بن قدارة «على حيادية المؤسسة وبُعدها عن أي تجاذبات سياسية، وعدم تدخل أي جهة في عمل المؤسسة»، لافتًا إلى «أنها تتعامل مع كافة الشركات والدول، وفق ما تقتضيه اللوائح والقوانين»، وفق بيان المؤسسة.

دعم مؤسسة النفط للبعثة الأممية

وأضاف بن قدارة أن المؤسسة تدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في سبيل تحقيق الاستقرار في البلاد. فيما أشاد باتيلي من جانبه، بجهود مجلس إدارة مؤسسة النفط في عودة إنتاج الخام، خصوصًا أنه مصدر الدخل الأهم للدولة الليبية.

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وفي وقت سابق، قالت البعثة الأممية في تصريح صحفي إن باتيلي بحث مع بن قدارة «سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية» دون أن يخوض في مزيد التفاصيل.

اجتماعات باتيلي في ليبيا

وبدأ باتيلي، الأحد، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة في البلاد.

واستهل باتيلي لقاءاته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعتزم إجراءها مع مختلف الأطراف الليبية.

لقاء بن قدارة مع باتيلي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)

لقاء بن قدارة مع باتيلي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)