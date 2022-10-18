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درنة تودع أحد أعلامها.. الشيخ محمد القديري في ذمة الله

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 05:41 مساء
درنة تودع أحد أعلامها.. الشيخ محمد القديري في ذمة الله
فضيلة الشيخ محمد حمد القديري (أرشيفية: الإنترنت).
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ودعت مدينة درنة، اليوم الثلاثاء، أحد أعلامها، فضيلة الشيخ الأستاذ محمد حمد القديري الذي توفي أمس الإثنين عن عمر ناهز 95 عامًا قضاها في مجال التعليم والوعظ والإرشاد والعمل الخيري.

وُلد الشيخ محمد القديري بمدينة درنة سنة 1927، فحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد بوسيف الهنيد خلال الحرب العالمية الثانية، كما درس على يد علماء مدينته الفقه واللغة والبلاغة والمنطق والنحو والصرف والقراءات وغيرها.

أقام الشيخ القديري في مطلع حياته العملية في قرية زاوية أم احفين (نحو 40 كلم شرق درنة) لتحفيظ القرآن فيها، ثم التحق بسلك التدريس في 1945م بدرنة، ثم في طبرق، وترأس لجنة الافتاء خلال الثمانينات والتسعينات بالمدينة، كما اشتهر بالوسطية والتيسير في تدريس العلوم الدينية في المساجد، وهو خطيب حظي بمحبة أهالي درنة لتنوع مواضيع خطبه وقصر مدتها، كما كتب في الصحف ونظم القصائد الشعرية.

كتب الشيخ القديري كثيرًا من المقالات والأبحاث ونشرها في عدد من الجرائد والمجلات، منها «الشلال» ومجلة «الهدي الإسلامي»، كما تنوعت مؤلفات الشيخ القديري بين الأدب والثقافة والفقه، فصدرت له عدة كتب منها: «بحور الشعر»، و«درنة الحديثة»، و«المناسخة والعول في علم الفرائض»، و«الموجه»، و«مواقف».

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