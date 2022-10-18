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الحويج يناقش عقبات عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 05:38 مساء
الحويج يناقش عقبات عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، المشاكل والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية إلى العمل في ليبيا، وكذلك أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل بوشيحة.

ودعا الحويج، خلال اللقاء الذي جرى بمقر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس، إلى ضرورة استئناف عمل السفارة الألمانية من مقرها في ليبيا، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين الليبيين، مؤكدا حرص الوزارة والجهات ذات العلاقة على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام الشركات الألمانية، وتعهد بـ«توفير بيئة عمل مناسبة» لها، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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تشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في ليبيا
وحث الحويج السفير ميخائيل أونماخت على ضرورة تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في ليبيا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية في إقامة مشروعات مشتركة بهدف التشبيك بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

من جهته، أكد السفير الألماني رغبة حكومته والمستثمرين الألمان في دعم ليبيا سياسيًا واقتصاديًا من خلال المبعوث الأممي؛ للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، خاصة في تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى بما يسهم في تنمية ليبيا.

لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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